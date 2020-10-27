Двухлетний ребенок умер в больнице Балхаша

Идет служебное расследование.

В больнице Балхаша умер двухлетний ребенок, сообщает zakon.kz.

Как отмечается на странице @patriotkaragandy, 23 октября женщина обратилась с сыном в приемный покой больницы, поскольку у мальчика отекли веки.

Врачи провели полный осмотр и взяли анализы. Но патологий не выявили и отпустили нас домой. Медсестра попросила расписку от меня об отказе в госпитализации, - рассказывает мама.

Дома ребенку через час-полтора часа стало хуже – он сильно плакал, посинели губы. Скорая помощь доставила их в детскую больницу, но после анализов перевезли в диагностический центр городской больницы.

Ребеночек кричал, плакал, поджимал ножки к животу.

Никаких процедур врачи не проводили. Только после моих требований начать что-то делать его забрали в реанимационное отделение, - отметила мама ребенка.

На следующий день, 24 октября, ребенок умер в реанимации. Хотя еще утром врачи говорили, что сын в норме, состояние стабильное.

Я просила сделать УЗИ, но мне сказали, что впереди выходные дни – суббота и воскресенье. Обещали сделать в понедельник. Но до понедельника сын не дожил. Вышли трое врачей и сообщили о его смерти. Сказали, что случился отек мозга от скачка сахара, - говорит женщина.

У мальчика, по словам матери, не было каких-либо хронических заболеваний.

Выражаем глубокие соболезнования маме и родным ребенка. По факту смерти начато служебное расследование. Результаты расследования и заключение судебно-медицинской экспертизы будут сообщены маме ребенка. Поясняем, что служебное расследование будет проводиться объективно. В случае выявления фактов нарушений при оказании медицинской помощи ребенка, медицинские работники больницы понесут наказание в соответствии с законодательными актами, - сообщили в администрации центральной больницы.

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