Как воспитывают патриотические чувства у молодежи

Проведение "Sarbaz Race” отличается сильными и яркими эмоциями.

В Алматы среди воспитанников военно-патриотических клубов школьного возраста прошли военно-спортивные игры "Sarbaz Race". Об их итогах, а также патриотическом воспитании молодежи в интервью zakon.kz рассказал военрук Алматинского военно-патриотического клуба Бахытжан Перимбет.

- Как давно проходят военно-патриотические игры "Sarbaz Race"?

- Военно-спортивные игры проходят у нас уже фактически 4-й год. В свое время мы инициировали их для того, чтобы поднять интерес к военно-прикладным видам спорта, а именно военно-прикладному многоборью. В рамках соревнований была парашютная, огневая подготовка, военно-спортивная тактическая игра, были включены в эти мероприятия войсковые части и полигоны для того, чтобы отрабатывать на учебно-тренировочных занятиях, как правильно проходить полосу препятствий, соблюдая меры безопасности. По результатам данных учебно-тренировочных занятий проводились военно-спортивные соревнования по нормативам на время, на скорость, на точность. Этот принцип и лег в основу игр "Sarbaz Race". Военно-спортивные игры проходят при поддержке Департамента по делам обороны Алматы и Пограничной академии КНБ РК. Первые 2 года нам оказывали помощь военно-морские силы МО РК в Актау, вместе с ними мы ездили на 10-дневные учения на выход в море на боевых кораблях, в рамках учений было управление кораблем, борьба с кораблями противника, соревнования первые 2 года проводились именно там, на Каспийском море при активном содействии капитана первого ранга Серика Бурамбаева, ныне он - заместитель начальника Генштаба РК.

В этом году 8 команд приняли участие в соревнованиях, где они прошли полосы препятствий, такие как: скалодром, спуск по крутому склону, прохождение по качающемуся бревну, прохождение высотной лестницы, проход по горной тропе, преодоление траншеи и оврага по бревну, завал брёвен, фигурный ров, преодоление лабиринта, забег по наклонной доске на разрушенный мост, спуск в колодец, прохождение по подземному ходу, метание гранат, через макет в окно второго этажа. Ведь юные патриоты, вот уже около 5 лет занимаются профессиональным горным и штурмовым альпинизмом.

Из Алматы на соревнования заявились 25 школ, соответственно, из 57 участников после двух тренировочных сборов мы отобрали 37 наиболее подготовленных ребят, кто не боится высоты, прохождения тех или иных препятствий. Возраст участников от 12 до 17 лет.

Второй этап должен был пройти на полигоне Погранакадемии, но в связи с ограничениями он был отменен.

- Назовете имена победителей?

- По итогам "Sarbaz Race" в общекомандном зачете среди старшего звена первое место завоевала команда "Қазына". Второе место – команда “Арыстан”. Третье место досталось команде "Волки". Самым лучшим и подготовленным младшим звеном стала команда "Сұңқар". Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы во время школьных каникул на открытом воздухе в будние дни воспитанники прошли 3-дневные сборы по подготовкам к прыжкам с парашютной вышки в Капшагае.

Главным призом для победителей стал бесплатный 7- ми дневный горный лагерь, который ежегодно во время летних каникул организовывает Департамент по делам обороны г. Алматы и Департамент Пограничной службы по городу Алматы, где военно-патриотические клубы города проходят горную подготовку в военно-полевых условиях.

В прошлом году подразделение бывшего ДОССАФ, которое осталось на аэродроме Байсерке, ныне это - общественное объединение "Отан", дало возможность бесплатных прыжков с 1000 метров с 4 днями обучения технике приземления, укладке парашюта. С 16 лет у нас юноши прыгают, требуется, помимо подготовки хорошей, разрешения родителей либо опекунов. А с 13 до 16 лет воспитанники совершают прыжки с парашютной вышки (35-метровой).

- А не рано прыгать с парашютом?

- Крайние 2 года мы проходим парашютную подготовку на воздушно-десантном комплексе (ВДК) в Капшагае, юные патриоты учатся прыгать с парашютной вышки – осваивают технику приземления, группировку, отрыв на низковысотных тренажерах от корпуса самолета, вертолета, оттачивают движения на тренажерах по укреплению голеностопа. После всех этих мероприятий происходит отбор. Кадеты, юные армейцы военно-патриотических клубов Алматы, набравшиеся храбрости, хорошо подготовленные, начинают прыгать с 35 метров на правильное приземление, технику, группировку, ориентирование, за каких-то 5 секунд они должны все это сделать. Соответственно, им вручается нашивка за прыжок с парашютом, совершенный с 35-метровой вышки и грамота.

- В чем привлекательность военно-патриотических игр "Sarbaz Race"?

- Проведение "Sarbaz Race” отличается сильными и яркими эмоциями. Среди чувств, переживаемых подростками на соревнованиях, особое значение приобретают стремление к борьбе с трудностями, желание участвовать в ответственных делах, совершать героические поступки . Укрепление обороноспособности страны тесным образом связаны с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Одним из важных средств военно-патриотического воспитания подростков, формирования у них высоких нравственных и физических качеств является данная военно-спортивная игра "Sarbaz Race", которая ежегодно проводится в Алматы.

- Что больше всего привлекает детей в военно-патриотические клубы?

- В первую очередь, игра. Все дети, подростки в игровом моменте быстро осваивают навыки, знания, которые мы даем, осваивают технику безопасности. Для воспитанников военно-патриотических клубов военно-спортивные игры с нашей точки зрения - небольшое сражение, а для них самих – настоящая битва, в которой они укрепляют свой дух, выносливость, устойчивость, скорость! Они становятся героями в глазах друг друга, самих себя, выбирают, кем станут в будущем. Воспитанники военно-патриотических клубов успешно поступают в военные институты и Кадетский корпус. Мы изначально закладываем в сознании юных армейцев с 5 класса, что быть защитником Отечества – высокий и ответственный долг перед Родиной и к этой почетной миссии нужно готовиться, приобретать знания. Знания и умение применять эти знания в реальности, управлять ситуациями и обстоятельствами, которые происходят в той или иной обстановке – это очень важно, и это мы закладываем во время обучения в военно-патриотических клубах.

Альберт Ахметов

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