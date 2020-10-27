Взрыв произошел в районе "КарСити" в Алматы
Подробности выясняются.
Фото : ДЧС Алматы27 октября 2020, 13:24
В районе авторынка "КарСити" произошел крупный пожар, передает zakon.kz.
Со слов очевидцев, горел большой ангар.
27 октября в 12:56 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в Ауэзовском районе, мкр. Аксай-1А. По прибытию открытым пламенем горело отдельно стоящее СТО ангарного типа, поданы пожарные стволы. Тушение пожара осложнялось высоким тепловым излучением из горящего металлического ангара, с места происшествия эвакуировано 2 газовых баллона объемом 25 литров каждый. Передана информация, что внутри ангара есть емкость с горючей жидкостью, в 13:21 произошел взрыв, пострадавших среди пожарных нет, - сообщили в ДЧС Алматы.
На месте работают 60 человек личного состава, включая руководство ДЧС, службы взаимодействия, 13 единиц техники.
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