Около 10 машин сгорело в ангаре в Алматы

Горело СТО ангарного типа.

Появилось видео изнутри сгоревшего в Алматы СТО, передает zakon.kz.

На предоставленной пресс-службой ДЧС Алматы записи видны уничтоженные огнем машины.

В ангаре находилось 9 машин, полностью сгорели. Из-за теплового воздействия снаружи повреждены 3 автомашины, - сообщили в ДЧС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сетевое издание "zakon.kz" (@zakon.kz) 27 Окт 2020 в 1:33 PDT

Пожар произошел днем 27 октября. Горело СТО ангарного типа. Внутри имелась емкость с горючей жидкостью, которая взорвалась. Также во время разведки пожарные вынесли из ангара 2 газовых баллона.

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