Около 10 машин сгорело в ангаре в Алматы
Горело СТО ангарного типа.
Фото : ДЧС Алматы27 октября 2020, 14:34
Появилось видео изнутри сгоревшего в Алматы СТО, передает zakon.kz.
На предоставленной пресс-службой ДЧС Алматы записи видны уничтоженные огнем машины.
В ангаре находилось 9 машин, полностью сгорели. Из-за теплового воздействия снаружи повреждены 3 автомашины, - сообщили в ДЧС.
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Пожар произошел днем 27 октября. Горело СТО ангарного типа. Внутри имелась емкость с горючей жидкостью, которая взорвалась. Также во время разведки пожарные вынесли из ангара 2 газовых баллона.
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