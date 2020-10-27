Токаев предлагает разрешить вешать флаги на балконах
Необходимо пересмотреть нормативно-правовые акты, прежде всего, правила использования государственных символов.
Фото : akorda.kz27 октября 2020, 14:46
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об использовании государственных символов, сообщает zakon.kz.
Поддерживаю предложение ряда депутатов Парламента и граждан - патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК. Действующее законодательство ограничивает использование нашего флага, - написал Президент на своей странице в Twitter.
В Казахстане запрещается вешать флаг на балконах квартир или стенах частных домов.
В действующем законодательстве имеются неточности, которые ограничивают демонстрацию нашего флага, например, на балконах квартир или стенах частных домов. Требуется пересмотреть законодательные и нормативные акты, прежде всего, Правила использования госсимволов, - написал Токаев.
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