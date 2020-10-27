На солнечной стороне Луны обнаружили воду

Вода в концентрации от 100 до 412 частей на миллион - эквивалент бутылке воды объемом в 0,3 литра - находится в кубическом метре почвы, разбросанной по поверхности.

Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии NASA (SOFIA) впервые подтвердила наличие воды на солнечной стороне Луны, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Это открытие указывает на то, что вода может распределяться по всей поверхности Луны, а не ограничиваться холодными, затененными местами, заявили в NASA.

Молекулы воды были обнаружены в кратере Клавиус - одном из самых больших кратеров, видимых с земли, расположенном в Южном полушарии Луны. Предыдущие наблюдения поверхности Луны обнаружили некоторую форму водорода, но не смогли отличить воду от ее близкого химического родственника гидроксила (OH).

Данные с этого места показывают, что вода в концентрации от 100 до 412 частей на миллион - эквивалент бутылке воды объемом в 0,3 литра - находится в кубическом метре почвы, разбросанной по поверхности.

Мы впервые подтвердили наличие воды на поверхности Луны с помощью SOFIA. Мы еще не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса, но изучение воды на Луне является ключевым для наших исследований, - пояснил администратор NASA Джим Бриденстайн.

Вода - это драгоценный ресурс в космосе и ключевой ингредиент жизни. В рамках программы NASA "Артемида" агентство стремится узнать все возможное о наличии воды на Луне до отправки первой женщины и следующего мужчины на лунную поверхность в 2024 году и установления устойчивого присутствия человека к концу десятилетия.

Последующие миссии SOFIA будут искать воду в дополнительных освещенных солнцем местах и во время различных лунных фаз, чтобы узнать больше о том, как вода производится, хранится и перемещается по Луне. Эти данные помогут в создании первой карты водных ресурсов Луны для будущих космических исследований.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!