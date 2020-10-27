Как здороваются казахстанские чиновники в условиях пандемии

Президент прикладывает руку к сердцу, а дипломаты здороваются локтями.

Главный санврач Казахстана постановил перестать людям во время совещаний здороваться друг с другом за руку, чтобы не распространять коронавирус. Такое правило начало действовать во всем мире с начала пандемии. Zakon.kz показывает, как теперь здоровается Президент Касым-Жомарт Токаев и казахстанские дипломаты.

В новом постановлении главного санитарного врача Казахстана говорится о том, что людям во время очных совещаний нужно исключить рукопожатия, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Казахстанские чиновники придерживаются этих правил еще с весны, когда выявили первый случай коронавируса.

Например, Президент Касым-Жомарт Токаев не пожимает собеседникам руку, а здоровается по-восточному: прижимает правую руку к сердцу.

Так он поздоровался после высадки из самолета с акимом Восточного Казахстана Даниалом Ахметовым.

С акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым он поступил так же.

А с акимом Северо-Казахстанской области во время поездки в регион Президент предпочел, видимо, поздороваться словами.

Как правило, встречающие Президента люди слегка ему кланяются и прижимают руку к груди. Так произошло и в Туркестанской области. Там его встречали аким региона Умирзак Шукеев и аким Шымкента Мурат Айтенов. Им Президент, как и предписала санврач Павлодарской области, тоже не пожал руку.

А вот так здороваются дипломаты. На фото первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев с исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбай.

Это встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева с директором Департамента гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро.

Это визит министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди в Венгрию. На фото он здоровается с коллегой из Венгрии Петером Сийарто.

Тут министр иностранных дел встретился с коллегой из Словакии Ярославом Надем.

Здесь Мухтар Тлеуберди встречал в Нур-Султане министра иностранных дел Китая Ван И.

Фотографии премьер-министра и других министров в момент, когда они здороваются, найти тяжело. Пресс-службы как правило не публикуют такие кадры.

Среди министров и акимов есть те, кто по привычке пожимает собеседнику руку.

К примеру, когда в Казахстан прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, аким Карагандинской области Женис Касымбек пожал партнерам руку во время церемонии закладки камня под строительство заводов.

Также мы нашли фотографию министра здравоохранения Алексея Цоя, датированную 26 августа. Тогда он был в России и договаривался о поставках российской вакцины в Казахстан после прохождения всех испытаний.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!