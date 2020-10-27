Новые ограничительные меры ввели в Жамбылской области

В частности, не рекомендуется лицам старше 65 лет покидать места проживания без крайней необходимости (кроме походов в магазины и аптеки, медучреждения).

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области подписал новое постановление "Об ограничительных карантинных мерах на территории Жамбылской области" от 27 октября 2020 года, передает zakon.kz.

В частности, документ предусматривает обязательное ношение защитных масок в общественных местах и помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, в общественных местах на открытом воздухе, за исключением детей до 5 лет и занимающих спортом в группах не более 5 человек.

Не рекомендуется лицам старше 65 лет покидать места проживания без крайней необходимости (кроме походов в магазины и аптеки, медучреждения).

В тоже время разрешается посещение парков, набережных, площадей и скверов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением дистанции.

Разрешена работа общественного транспорта, движение пригородных пассажирских поездов, электричек, междугородних, внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок с равномерным графиком движения, заполняемостью по количеству посадочных мест, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом посадка в транспорт допускается при наличии масок.

Также разрешается передвижение личного транспорта между регионами.

Вместе с тем введен запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, с большим скоплением людей.

В воскресенье и праздничные приостанавливается работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков, торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью 2000 кв.метров и более, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Кроме того, запрещена работа развлекательных заведений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детских игровых площадок и аттракционов, букмекерских контор и лотерей).

В то же время разрешена деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Разрешена деятельность ТРЦ, бутиков, торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метра на одного человека.

Также могут работать скотные рынки при заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м на одного посетителя.

В постановлении предусматривается, что реализация продуктов должна быть в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов.

Вместе с тем разрешается работать объектам общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, с соблюдением дистанции не менее 2 метров между столами, с ограничением режима работы с 6 до 23 часов.

Также могут работать объекты общественного питания в ТРЦ (не более 50 посадочных мест), без проведения коллективных мероприятий.

Остается под запретом использование кальяна в объектах общепита, деятельность фудкортов, банкетных залов.

По-прежнему не могут работать детские дошкольные учреждения, кроме дежурных групп (не более 15 человек).

Разрешено обучение в малокомплектных школах (от 5 до 180 человек), с численностью детей до 15 человек в классе, в остальных школах – дежурные классы в предшкольных, 1-4 классы по заявлению родителей, также не более 15 человек в классе.

С соблюдением санитарных требований могут работать парикмахерские, салоны красоты, СПА, объекты, оказывают косметологические услуги при заполняемости не менее 4 кв. метров на 1 посетителя.

Разрешена деятельность бассейнов по предварительной записи, спортивных объектов, фитнесс-центров, бань и саун, с соблюдением санитарных требований.

Полностью посмотреть постановление можно здесь.

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