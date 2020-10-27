Почти 90% сельчан Павлодарской области будут иметь доступ к качественной питьевой воде к концу года

Полное обеспечение качественной питьевой водой всех сел Павлодарской области произойдет в течение трех лет.

Уже к концу 2020 года в Павлодарской области 89% сельских жителей будут иметь доступ к централизованному водоснабжению, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября, на заседании Правительства РК. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что в регионе в этом году реализуют 56 проектов строительства крупных водопроводов протяженностью 605 километров.

Работа по обеспечению качественной питьевой водой в регионе ведется в двух направлениях, - сообщил Абылкаир Скаков. – Первое – это строительство крупных водопроводов. В следующем году планируется реализовать 42 проекта и увеличить показатель доступа до 95% сельских жителей. Второе – вопрос обеспечения качественной питьевой водой сел с численностью населения менее 200 человек – 114 сел – будет решен за счет областного бюджета, путем установки комплексных блок-модулей.

По словам Абылкаира Скакова, полное обеспечение качественной питьевой водой всех сел Павлодарской области произойдет в течение трех лет. Отметим, что в регионе 352 сельских населенных пункта, 141 из них, где проживают 74% сельчан области, сегодня имеют доступ к централизованному водоснабжению.

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