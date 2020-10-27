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Талгарскую райбольницу передали в частные руки

В местном акимате обещают, что это даст только положительные плоды.

Фото : акимат Талгара27 октября 2020, 15:22

В акимате города Талгара Алматинской области прокомментировали информацию о передаче райбольницы в частные руки, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. Местные жители переживают, что на фоне передачи в частные руки в больнице могут пойти сокращения, а также могут убрать некоторые виды медуслуг.

В акимате города сообщили, что "Талгарская Центральная районная больница" перешла в доверительное управление ТОО "A-Class Medical"

При заключении договора передачи был утвержден бизнес-план доверительного управления. Согласно ему будет сохранен профиль деятельности медучреждения в течение всего срока доверительного управления.

Также обещают с 1 января 2021 года повысить зарплату сотрудникам на 20%, внедрив дифференцированную систему оплаты труда.

В акимате не подтвердили слух о возможном сокращении медработников. Напротив, планируется обеспечить достижение уровня укомплектованности кадрами - не менее 85%.

В планах также провести реконструкцию помещения комплекса райбольницы, ремонт нескольких отделений.


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