В Казахстане могут проголосовать более 11 миллионов человек - ЦИК

ЦИК обновил список избирателей.

В Казахстане могут проголосовать более 11 миллионов человек. Центральная избирательная комиссия обновила список избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая очередной характер нынешней кампании, ЦИК совместно с местными исполнительными органами провел актуализацию реестра избирателей по состоянию на 1 октября 2020 года. Указанная работа привела к включению в реестр избирателей по состоянию на 1 октября нынешнего месяца 11 млн 820 тыс. 318 граждан. Список избирателей стал более качественным. Раньше, когда источники были разные некоторые граждане могли оказаться в двух списках, либо оказаться ни в одном. Сейчас эта практика, мы считаем, изжита, — заявил Петров.

Он отметил, что при представительствах Казахстана в иностранных государствах создано 66 избирательных участков в 51 стране мира. В эти списки включаются все граждане, проживающие или находящиеся в длительной командировке в иностранном государстве с действительными паспортами гражданина Казахстана.

Хотелось бы сказать, что законодательством, в том числе внесенным в него последними поправками четко регламентированы вопросы составления списков избирателей. Местным исполнительным органам совместно с избирательными комиссиями страны должны принять все меры, чтобы пришедший на голосование гражданин нашел себя в списке избирателей и сумел осуществить свое избирательное право, — отметил замглавы ЦИК на заседании.

21 октября Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о выборах в Мажилис. Они должны пройти 10 января 2021 года.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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