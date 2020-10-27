Названы страны, где казахстанцы чаще всего заражаются COVID-19

В большинстве случаев казахстанцы с положительными результатами на COVID-19 прилетают из мест отдыха.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов назвал места, откуда зачастую пассажиры с COVID-19 возвращаются в Казахстан, передает zakon.kz.

Мониторинг показал, что все пассажиры, которые помещаются на двухдневный карантин, они прибывают с отдыха - Турции или ОАЭ. Те, кто возвращается с деловой поездки, или те же студенты, прибывают со справкой о прохождении ПЦР-теста, - сказал он на брифинге в СЦК.

Кроме этого главный санврач на транспорте привел статистику по прибывшим в Казахстан из-за рубежа.

Так, с 6 октября в страну прилетели международными рейсами 44 834 пассажира. Подавляющее большинство имеет справку о прохождении ПЦР-тестов. Без справок были 7 540 пассажиров, которых поместили в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа.

Среди 7540 у нас 39 положительных завозных случаев. Их помещают на карантин в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Уральске, Актобе, Атырау, Актау и Караганде. Что касается депортированных иностранцев. С 6 октября иностранные граждане не допускаются без ПЦР-справок. С учетом того, что прибыли с просроченными или с результатами экспресс-тестов, были депортированы 31 гражданин - из России, Украины, Беларуси, Турции, Британии и Германии, - перечислил Байгабулов.

При выявленных 39 заболевших также были обнаружены 413 контактных лиц, включая 44 бортпроводников. По результатам мониторинга среди них не было выявлено COVID-19.

Учитывая ситуацию по коронавирусу, МВК было принято решение от 26 октября, что требования по наличию справки на коронавирус с аэропорта вылета распространяется только на иностранных граждан. Граждане Казахстана вправе без справок о ПЦР вылететь из-за рубежа в Казахстан. Вместе с тем рекомендуем казахстанцам проходить ПЦР-анализы в стране пребывания. На сегодняшний день это не составляет проблемы, так как в аэропортах и отелях существует пункты заборов, - сказал он.

Иностранцы, которые прилетают в Казахстан без ПЦР-справок, будут депортированы в страну вылета. А в отношении авиакомпаний, которые принимают таких пассажиров, будут возбуждаться административные протоколы.

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