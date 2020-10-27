Байгабулов объяснил, почему иностранцев без ПЦР-справок депортируют

Прибывающим в Казахстан иностранцам не составляет труда сдавать анализы с аэропорта вылета.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов объяснил, почему иностранцам без ПЦР-справки не предоставляют услуги по сдаче анализа и дальнейшему карантину в Казахстане вместо депортации, передает zakon.kz.

По его словам, прибывающим в Казахстан иностранцам не составляет труда сдавать анализы с аэропорта вылета.

Аэропорты не располагают помещениями, и нет организаций и учреждений, где необходимо проводить ПЦР-анализы. Если у иностранца будет положительный результат, аэропорт не располагает помещениями, чтобы он свыше 6-8 часов находился и ожидал результатов. Если у него положительный результат, нужна дальнейшая госпитализация. Здесь возникает большинство вопросов. Нежели тому же иностранцу прилететь с отрицательным, все вопросы деловые решить и дальше улететь, - пояснил он.

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