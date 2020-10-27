Казахстанец стал самым высокооплачиваемым Youtube-блогером России

Он обогнал Юрия Дудя и Антона Лапенко.

Наш соотечественник возглавил рейтинг блогеров с самыми высокими доходами от рекламы от российского Forbes, передает zakon.kz.

Он обошел в рейтинге известного интервьюера Юрия Дудя, автора и актера юмористического сериала "Внутри Лапенко" Антона Лапенко и всех-всех российских Youtube-блогеров. Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров возглавил рейтинг YouTube-блогеров, основанный на доходах от рекламы. Наш соотечественник вместе с партнерами - каналом LABELCOM, заработал за год 3,55 млн долларов.

Издание сообщает, что LABELCOM — канал комиков с ТНТ. Видео для него создает продакшн-компания Medium Quality продюсера ТНТ Вячеслава Дусмухаметова. Самое популярное из них — "Что было дальше?" (ЧБД), где пятеро юмористов слушают историю приглашенного гостя и пытаются угадать ее финал. Ведет ЧБД популярный участник шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабyров (на фото). Еще на канале выходят шоу от дуэта "Лена Кука" из "Comedy Баттл" (Тамби Масаев, Рустам Рептилоид), Roast Battle с Алексеем Щербаковым и другие. Реклама на канале в среднем самая дорогая и востребованная — в ЧБД она продается на несколько месяцев вперед.

По просьбе Forbes исследовательская компания WhoIsBlogger, которая занимается интеллектуальным анализом больших объемов данных, составила список из 100 блогеров — лидеров по числу подписчиков на YouTube. В исследовании ограничились рынками России и стран СНГ, поскольку инфлюенсеры, работающие на международный рынок, получают несопоставимо большие доходы. Сравнивать их с теми, кто работает в русскоязычном сегменте, некорректно.

WhoIsBlogger проанализировала для Forbes количество рекламных интеграций у 70 участников лонг-листа. Из 70 Forbes отобрали 40 блогеров, лидирующих по числу интеграций, и оценили их доходы, собрав информацию о стоимости различных типов размещения у самих блогеров и участников рынка. В рейтинге представлены 15 участников с наибольшими доходами.

Аналитики считали валовый доход от рекламы, не учитывали расходы на создание контента. Также не учитывали доходы от монетизации и донаты. Данные проанализированы за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.

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