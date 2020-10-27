Наезд на блокпост в Алматы: где будет отбывать наказание экс-полицейский

Бывшего полицейского Азаматова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Бывший полицейский Азат Азаматов, сбивший коллег на блокпосту в Алматинской области, будет отбывать наказание в тюрьме для рядовых граждан, а не в колонии для экс-сотрудников правоохранительных органов, передает zakon.kz.

20 октября экс-полицейского Азата Азаматова приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Отбывать наказание ему предписали в колонии минимальной безопасности.

Мы спросили, в какой именно колонии он будет отбывать наказание: для рядовых граждан или для бывших сотрудников правоохранительных органов. Вот что ответили в Комитете уголовно-исполнительной системы:

Согласно части 3 статьи 94 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные бывшие работники судов, правоохранительных и специальных государственных органов, лица, уполномоченные на осуществление контроля и надзора за поведением осужденных, содержатся в отдельных учреждениях независимо от количества судимостей. Однако данное требование закона не распространяется на учреждения минимальной безопасности, распределение осужденных в которые осуществляется на общих основаниях. В соответствии с пунктом 1) части 5 статьи 46 УК РК лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в учреждениях УИС минимальной безопасности, - ответили в КУИС на запрос.

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