ВОЗ пока не известна длительность иммунитета у переболевших COVID-19

В организации следят за всеми исследованиями, которые проводятся на эту тему.

Всемирная организация здравоохранения на настоящий момент не располагает сведениями о том, как долго у людей сохраняется иммунитет после перенесенного заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Нам известно, что у инфицированного COVID-19 человека развивается определенный уровень иммунитета. Но как долго этот иммунитет будет продолжаться и насколько сильным он будет - это то, что нужно еще увидеть, и мы в ВОЗ следим за всеми исследованиями, которые проводятся на эту тему, - сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Что же касается концепции "коллективного иммунитета", продолжил он, то это понятие применяется в ВОЗ в отношении вакцинации.

Мы считаем, что добиваться выработки коллективного иммунитета путем свободного циркулирования вируса среди населения - это не вариант, - сказал официальный представитель.

Он объяснил такую позицию ВОЗ тем, что пока не известно, как долго сохранится иммунитет. Кроме того, известно, что огромное количество людей все еще восприимчивы к COVID-19, и если позволить вирусу свободно циркулировать, то это приведет к росту страданий и смертей.

Поэтому ВОЗ с самого начала вспышки коронавируса рекомендует выяснять, где находится вирус, и прерывать цепочки его передачи.

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