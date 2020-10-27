Горячие новости
Читайте также

ВОЗ пока не известна длительность иммунитета у переболевших COVID-19

В организации следят за всеми исследованиями, которые проводятся на эту тему.

Фото : Pixabay27 октября 2020, 17:42

Всемирная организация здравоохранения на настоящий момент не располагает сведениями о том, как долго у людей сохраняется иммунитет после перенесенного заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Нам известно, что у инфицированного COVID-19 человека развивается определенный уровень иммунитета. Но как долго этот иммунитет будет продолжаться и насколько сильным он будет - это то, что нужно еще увидеть, и мы в ВОЗ следим за всеми исследованиями, которые проводятся на эту тему, - сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Что же касается концепции "коллективного иммунитета", продолжил он, то это понятие применяется в ВОЗ в отношении вакцинации.

Мы считаем, что добиваться выработки коллективного иммунитета путем свободного циркулирования вируса среди населения - это не вариант, - сказал официальный представитель.

Он объяснил такую позицию ВОЗ тем, что пока не известно, как долго сохранится иммунитет. Кроме того, известно, что огромное количество людей все еще восприимчивы к COVID-19, и если позволить вирусу свободно циркулировать, то это приведет к росту страданий и смертей.

Поэтому ВОЗ с самого начала вспышки коронавируса рекомендует выяснять, где находится вирус, и прерывать цепочки его передачи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты