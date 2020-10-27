Пьяный аким села разъезжал на авто по городу Курчатову

Он оказался в соседней области.

Совет по этике рассмотрит дело акима села Акжар Майского района Павлодарской области Серика Кусайнова, которого застали пьяным за рулем служебного автомобиля в выходной день, передает zakon.kz со ссылкой на "Казинформ".

10 октября, в субботу, в 19 часов 45 минут на пересечении улиц Абая - Курчатова в городе Курчатове Восточно-Казахстанской области сотрудники дорожно-патрульной полиции отдела полиции города Курчатова остановили автомашину марки Lada, принадлежащую аппарату акима села Акжар Майского района под управлением Кусайнова.

При этом сотрудники полиции установили, что Кусайнов управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения средней степени (заключение медицинского освидетельствования № 392 от 10 октября 2020 года, выданное городской больницей Курчатова), - сообщили журналистам в департаменте Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

Кроме того, в момент остановки машины у чиновника не было при себе документов на право управления этим автомобилем. Полиция в тот же день в отношении акима села Акжар Майского района Серика Кусайнова составила административный протокол по части 1 статьи "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения" КРКоАП.

Сообщается, что 15 октября 2020 года постановлением Майского районного суда С.М. Кусайнов был привлечён к административной ответственности по вышеуказанной статье в виде 15 суток административного ареста на срок до 30 октября 2020 года и лишения права управления автотранспортным средством сроком на семь лет. С учётом изложенного в отношении Кусайнова возбуждено дисциплинарное дело по факту совершения правонарушения, предусмотренного подпунктами 7), 10) и 13) пункта 5, подпункта 1) пункта 7 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих).

Дисциплинарную ответственность акима села Акжар пообещали рассмотреть на очередном заседании Совета по этике.

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