Кадыров выразил недовольство в адрес заявлений Макрона
Чеченский лидер обвинил Макрона в поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда, предупредив о непредсказуемых последствиях.
Фото : Кадр из видео27 октября 2020, 19:02
Президент Франции Эммануэль Макрон завуалировано призывает мусульман совершать теракты, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Чеченский лидер обвинил Макрона в поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.
Макрон не может не знать, что карикатуры на пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель, - заявил он.
Последствия такой реакции могут быть очень трагическими, подчеркнул глава Чечни. Он также призвал президента Франции прекратить провокации и нападки на веру, "пока еще не поздно".
Кроме того, по его мнению, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.
Так глава Чечни прокомментировал сообщения о том, что на акциях памяти убитого преподавателя Самюэля Пати на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ранее французский президент заявил о намерении оградить ислам во Франции от иностранного влияния и строже контролировать источники финансирования мечетей.
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