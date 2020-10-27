Горячие новости
Читайте также

Кадыров выразил недовольство в адрес заявлений Макрона

Чеченский лидер обвинил Макрона в поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда, предупредив о непредсказуемых последствиях.

Фото : Кадр из видео27 октября 2020, 19:02

Президент Франции Эммануэль Макрон завуалировано призывает мусульман совершать теракты, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Чеченский лидер обвинил Макрона в поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.

Макрон не может не знать, что карикатуры на пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель, - заявил он.


Последствия такой реакции могут быть очень трагическими, подчеркнул глава Чечни. Он также призвал президента Франции прекратить провокации и нападки на веру, "пока еще не поздно".

Кроме того, по его мнению, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Так глава Чечни прокомментировал сообщения о том, что на акциях памяти убитого преподавателя Самюэля Пати на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее французский президент заявил о намерении оградить ислам во Франции от иностранного влияния и строже контролировать источники финансирования мечетей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты