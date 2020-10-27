Пункт пропуска на границе Казахстана и Китая откроют для грузоперевозчиков с 28 октября
Также остается запрет на проезд туристов и других лиц через данный пункт пропуска.
Фото : inform.kz27 октября 2020, 19:29
По информации Министерства иностранных дел РК, работа пункта пропуска "Бахты-Покиту" на казахстанско-китайской границе будет возобновлена для грузоперевозчиков с 28 октября, сообщает zakon.kz.
Также в целях недопущения увеличения эпидемии COVID-19 китайской стороной временно запрещен проезд туристов и других лиц через данный пункт пропуска.
В свою очередь, китайская сторона дополнительно сообщила, что рассматривает возможность транспортировки грузов через пункты пропуска "Калжат-Дулаты" и "Майкапчагай-Зимунай", а также вопросы въезда казахстанских водителей в логистические центры китайских пунктов пропуска.
Напомним, что китайская сторона ввела некоторые ограничения на перевозку грузов автомобильным транспортом из-за тенденции распространения COVID-19 в своей стране.
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