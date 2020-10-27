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В Чечне силовики устроили перестрелку

Сотрудники ОМОНа и СОБРа, по данным СМИ, сначала устроили поножовщину, а после начали стрелять друг в друга.

Фото : armiyahelp.ru27 октября 2020, 20:13

В Чечне в ночь на вторник, 27 октября, произошла перестрелка между сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и сотрудниками ОМОНа, в результате которой погибли два человека, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации издания Baza, конфликт начался со словесной перепалки в кафе Смайл в селе Ачхой-Мартан. Управляющий заведением вывел на улицу двух пьяных сотрудников ОМОН - братьев Шамиля и Шамхана Марзабековых - и попытался их успокоить. Помочь с гостями он попросил своего знакомого сотрудника Росгвардии, и на место приехали трое бойцов СОБР.

Силовики сначала устроили поножовщину, затем стрельбу. В результате трое получили ранения, двое скончались. Личности пострадавших и погибших не уточняются.

Также в сети опубликовано видео с места драки. На кадрах, снятых ночью, видна группа людей, которые активно жестикулируют и о чем-то спорят, другие наблюдают за происходящим. На месте происшествия также заметны вспышки проблесковых маячков автомобилей правоохранительных органов.


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