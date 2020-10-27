Назван признак, имеющийся у 80% больных COVID-19

Этот признак чаще встречается у мужчин.

Испанские ученые выяснили, что более чем у 80 процентов больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Причем этот признак чаще встречается у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Данные медицинской статистики говорят о том, что у многих современных людей, особенно у пожилых, обнаруживается недостаточность витамина D.

Также в последнее время появляется много публикаций о важной роли в условиях пандемии COVID-19 витамина D, который обеспечивает устойчивость организма к коронавирусу.

Испанские ученые-медики решили выяснить, может ли пониженный уровень витамина D стать фактором риска при заболевании COVID-19, и влияет ли это на тяжесть заболевания.

В исследовании участвовали 216 пациентов с подтвержденным COVID-19, госпитализированных в больницу Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в Сантандере. Авторы оценивали у них в крови уровни 25-гидроксивитамина D (25OHD) — гидроксилированной формы витамина D3, которая участвует в метаболических реакциях организма. Параллельно уровень 25OHD измеряли у 197 обычных здоровых людей из контрольной группы.

Авторы обнаружили, что 82,2 процентов больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе — уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!