Алматинцы требуют запретить строительство многоэтажного объекта в микрорайоне

Жители недовольны тем, что здание возводят на территории, предназначенной для сбора при землетрясениях.

Запретить строительство многоэтажного объекта в алматинском микрорайоне Орбита-2 требуют жители. Они недовольны тем, что здание возводят на территории, предназначенной для сбора при землетрясениях, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, проданный еще 11 лет назад в частные руки участок не раз перепродавался, а проект нынешнего владельца вызвал возмущение у сотен жителей. В ситуацию пришлось вмешаться депутатам маслихата и активистам Общественного совета города.

Целевое назначение этого участка - место сбора при землетрясениях. Однако, по словам жильцов, начиная с 2009 года участок 6 раз переходил от одного застройщика к другому. Сейчас здесь собираются возводить 5-этажное здание. Люди опасаются, что сооружение будет находиться вплотную к их домам.

Жители не раз просили власти района разъяснить, кто и на каком основании является собственником участка. Но в ответ получили лишь отписку, которая заставила жильцов ещё больше усомниться в целевом использовании территории.

Все высказываются за возврат этого участка под назначение - место сбора при землетрясениях. Видите, при землетрясениях людям негде собираться. На данный момент мы уже вынуждены обратиться. Собрали подписи 78% от общего количества собственников жилья, - сообщил житель Бостандыкского района Фархад Жакупов.

Мнение членов инициативной группы разделяют не все жильцы шести домов, расположенных вокруг участка. Некоторые предлагают благоустроить территорию - посадить на ней аллею, установить скамейки, построить детскую площадку. Но что делать, если произойдет землетрясение?

У меня девочке 4 года было. Мы стояли 5 часов. Пока не расцвело, мы не могли зайти в квартиру, потому, что землетрясение было такой силы. Люстры ходили, двери сами открывались, шкафы двигались и кровати бегали по квартире. Вот такой был страх, - поделилась жительница Тамара Петренко.

И вообще, когда вокруг Алматы столько места, зачем лезть, где уже концентрировано построены дома. Канализация не выдержит! Все системы полетят и мы будем терпеть бедствие!, - добавила жительница Галия Алдабергенова.

Возникают у людей вопросы и по площади купленного участка. В одних документах речь идёт о 5 сотках, а в других - увеличена в 3 раза. Для того, чтобы разобраться в ситуации на место прибыли депутаты городского маслихата и члены Общественного совета. Они заверили, что возьмут этот вопрос на контроль.

В принципе я считаю, что мы должны добиться того, то есть, я вас поддерживаю, что тут не надо ничего строить. Да! Нам нужно добиться того, чтобы собственнику вместо этого купленного участка, дали другой участок из земель государственного резерва. Они, в принципе, у города - есть!, - отметил член городского Общественного совета Марат Шибутов.

Собственник участка в недоумении. Планы по возведению сооружения для МСБ теперь под вопросом.

На сегодня мы ещё ничего не делали. Мы хотим освоить земельный участок. Мы хотим построить. Мы купили этот земельный участок, то есть у нас тоже есть расходы. У нас в законе прописано, что собственник имеет право пользования, распоряжения, владения своим имуществом. Мы собрали это собрание, чтобы узнать мнение людей, - сказала представитель собственника участка Екатерина Граб.

Депутатам маслихата и членам Общественного совета теперь предстоит выяснить, почему в документах показана разная площадь участка, а также найти консенсус, который устроил бы в этом деле обе стороны.

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