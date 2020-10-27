19-летний казахстанец Тимофей Скатов дебютировал на турнире серии ATP 250

Казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев в упорной борьбе проиграли матч за выход в четвертьфинал парного разряда.

На Astana Open 19-летний казахстанец Тимофей Скатов играл с Эмилем Руусувуори из Финляндии, передает zakon.kz.

Скатов попал в основную сетку, получив уайлд-кард от организаторов, Руусувуори пробился в 1/16 через два квалификационных раунда, победив сначала Марка Перселла из Австралии, а затем серба Виктора Троицки.

Первый сет остался за Эмилем Руусувуори. он сделал два брейка в партии, в то время как Тимофей Скатов взял подачу соперника лишь один раз, причём не без помощи финна, который сделал две подряд двойные ошибки в гейме.

Во втором сете казахстанец пытался навязать сопернику борьбу, но тот реализовывал 100% возможностей и довёл матч до победы: 6:2, 6:0.

Я благодарен Федерации за возможность принять участие в турнире и уайлд-кард. Дебют прошел не очень удачно, немного перенервничал. К сожалению, я не смог сегодня показать свою лучшую игру. Где – то я перенервничал, не мог двигаться, думать достаточно быстро, чтобы играть наравне. Я провел здесь несколько дней. Тренировался с хорошими игроками. Чему – то научился. И, думаю, что в следующий раз я могу выступить лучше, - рассказал после матча Тимофей Скатов.

Казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев в упорной борьбе проиграли матч за выход в четвертьфинал парного разряда.

В 1/8 финала им противостояли соперники из Австралии: Люк Сэвилл и Макс Перселл, посеянные в парном турнире под вторым номером.

Казахстанцы боролись за каждый мяч.

Обе пары разыгрывали красивые комбинации, но австралийцы играли надёжнее и слаженнее. В четвертьфинал прошли Люк Сэвилл и Макс Перселл: 6:4, 6:4.

Александр Недовесов и Макс Перселл выступали на этом турнире и в одиночном разряде, но не прошли квалификационный раунд.

Иржи Веселы из Чехии, 66 ракетка мира, обыграл сегодня американца Тенниса Сандргена, 48 – ю ракетку, со счетом 6:4, 7:6.

Встреча Аслана Карацева и Андреаса Сеппи, закончилась победой Сеппи, получившего уайлд – кард на турнир, - 6:3,1:6,6:3.

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