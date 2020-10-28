Житель Алматинской области девять лет числился умершим

Мужчина пожаловался в компетентные органы.

Девять числился умершим житель Алматинской области, передает zakon.kz.

Все это время он работал, получал государственные услуги, платил налоги. Возможно, Кенжебек Алпысбаев и не узнал, что по бумагам мертв, если бы не решил принять участие в праймериз партии "Nur Otan", говорится в сюжете "Первого канала "Евразия".

Выяснилось, что в 2011 году, когда у Кенжебека Алпысбаева скончалась мать, он подал заявление на получение свидетельства о ее смерти. Но специалисты вместо ИИН женщины записали данные заявителя.

Сначала удивился, как это я оказался мертвым. Возмутительно! Вообще, я состою в партии, каждый год плачу взносы, в собраниях участвую. Видимо, базу не проверили, человеческий фактор здесь, так получается, - заявил Алпысбаев.

Мужчина пожаловался в компетентные органы. Там создали специальную комиссию, провели расследование и выяснили, кто из специалистов допустил оплошность. Ошибку исправили.

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