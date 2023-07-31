Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматинской области жители пожаловались на газопровод, перекрывший вход в дома

скандал с газопроводом Фото: скриншот видео
В Алматинской области жители пожаловались на установленный газопровод, который перегородил вход в их дома, сообщает Zakon.kz.

В соцсети появилось видео, на котором жители Илийского района показали трубы, закрывающие ворота и калитку частного дома. По словам автора ролика, люди не могут попасть в свои дома.


На публикацию отреагировали в пресс-службе акимата региона.

"Газопровод, показанный на видео, был построен ТОО "АДФ строй" в 2011 году для прокладки газопровода среднего давления диаметром 108 труб и подачи газа в ШГРП №1526, установленную на ПКСТ "Ардагер-Ветеран" Илийского района Алматинской области", – говорится в сообщении.

Как уточняется, "Ардагер-Ветеран" был создан в 1984 году с земельным участком 65 га.

"К данному ПКСТ в 2014 году присоединен земельный участок площадью 21,9 га. Дома, указанные на видео при прокладке газопровода в 2011 году, еще не были построены. Кроме того, указанные дома имеют дополнительный доступ к въезду с другой стороны улицы", – пишет пресс-служба.

В доказательство своих слов акимат тоже предоставил видео.


"Также, дома подключены к газопроводу низкого давления с другой стороны улицы. Со стороны жителей по вопросу газопровода в местный исполнительный орган обращений не поступало. Направлено письмо ТОО "АДФ строй" о принятии мер по поднятию уровня указанных труб согласно СНиП". Пресс-служба акимата Алматинской области

Ранее сообщалось, что в Алматинской области снизили цену на газ после проверок прокуратуры.

Читайте также

Детский лагерь в Алматинской области проверяют после жалоб родителей

Родители пожаловались на плохие условия в детском лагере Алматинской области

ДТП c казахстанскими туристами в Турции: скончался один из пострадавших

Елена Беляева
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления