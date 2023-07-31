В Алматинской области жители пожаловались на газопровод, перекрывший вход в дома

В Алматинской области жители пожаловались на установленный газопровод, который перегородил вход в их дома, сообщает Zakon.kz.

В соцсети появилось видео, на котором жители Илийского района показали трубы, закрывающие ворота и калитку частного дома. По словам автора ролика, люди не могут попасть в свои дома.





На публикацию отреагировали в пресс-службе акимата региона.

"Газопровод, показанный на видео, был построен ТОО "АДФ строй" в 2011 году для прокладки газопровода среднего давления диаметром 108 труб и подачи газа в ШГРП №1526, установленную на ПКСТ "Ардагер-Ветеран" Илийского района Алматинской области", – говорится в сообщении.

Как уточняется, "Ардагер-Ветеран" был создан в 1984 году с земельным участком 65 га.

"К данному ПКСТ в 2014 году присоединен земельный участок площадью 21,9 га. Дома, указанные на видео при прокладке газопровода в 2011 году, еще не были построены. Кроме того, указанные дома имеют дополнительный доступ к въезду с другой стороны улицы", – пишет пресс-служба.

В доказательство своих слов акимат тоже предоставил видео.





"Также, дома подключены к газопроводу низкого давления с другой стороны улицы. Со стороны жителей по вопросу газопровода в местный исполнительный орган обращений не поступало. Направлено письмо ТОО "АДФ строй" о принятии мер по поднятию уровня указанных труб согласно СНиП". Пресс-служба акимата Алматинской области

Ранее сообщалось, что в Алматинской области снизили цену на газ после проверок прокуратуры.

