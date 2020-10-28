В Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровели – 105 883 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.28 октября 2020, 08:16
В Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 36,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 6,
в Атырауской области - 23,
в Жамбылской области - 6,
в Карагандинской области - 18,
в Костанайской области - 13,
в Павлодарской области - 4,
в Северо-Казахстанской области - 8,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 105 883 человек от COVID-19.
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