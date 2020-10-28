17 тонн мусора вывезли из квартиры пенсионерки с "синдромом Плюшкина"

Помимо мусора женщина в доме держала еще и бродячих собак.

17 тонн мусора вывезли волонтеры из квартиры пенсионерки с "синдромом Плюшкина", сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канала "Евразия".

Пока это не произошло, соседи были настолько измучаны поведением бабушки, что даже замуровали ее дверь.

340 мешков вынесли волонтеры из квартиры Виктолины Галенко. Весь хлам пенсионерка собирала годами, а теперь сама помогает добровольцам наводить порядок. Мусора оказалось настолько много, что понадобилась спецтехника.

Вывезли уже 3 машины. Сейчас еще одну грузит погрузчик, который предоставил акимат нам, это "Фотон" огромнейший вообще, и волонтерская огромная машина, которую нам волонтеры предоставили. До этого мы оплатили машину ЗИЛ, она уже уехала, загруженная под завязку. Ребята работают, не жалея себя. В квартиру, на самом деле, невозможно зайти, вонь стоит по всей округе.

Виктолина Галенко в квартиру раньше заходила через балкон. Входную дверь ей заблокировали соседи, так как помимо мусора бывший юрист в доме держала еще и бродячих собак.

Я прошу прощения у соседей, которые живут рядом со мной в нашем доме 8-м, потому что, действительно, произошла безобразная свалка. Мне это стыд и позор. Хорошо, что люди есть добрые, которые пришли, - рассказала Виктолина Галенко.

Без внимания не оставили и животных Виктолины Галенко. У пенсионерки было больше 12 собак и несколько кошек. Всех животных волонтеры за свой счет отправили на осмотр в ветеринарную клинику.

Большое количество собак к нам поступило. Даже подсчет не велся этих пациентов. Мы провели стерилизации, сделали хорошую скидку. В большинстве случаев все пациенты были испуганные, в шоковом состоянии. Я думаю, что собаки содержались в более уличном содержании, адаптации с людьми у животных не было, оьметил ведущий специалист ветеринарной клиники Иван Подойников.

Сейчас в клинике остались только 2 собаки пенсионерки. Несколько волонтеры уже отдали в добрые руки. 3-х пока пристроили в собачий приют. Но и здесь отмечают: четвероногие сильно напуганы. Оказывается, они почти не выходили из квартиры. Сейчас им нужны забота и ласка. Волонтер Александра Талхигова от лица всей команды сегодня пришла проведать четвероногих. Девушка рассказывает, что каждый, кто причастен к этой истории, переживает за животных, а еще больше за дальнейшую судьбу пожилой женщины.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем зоозащитникам, которые не остались в стороне, огромную благодарность акимату, ЖКХ, они выделили технику. У нас город действительно сплоченный, и все люди откликаются и помогают. Много добровольцев, волонтеров, которые пришли и совместно с нами выполнили такую большую работу, естественно, она еще не закончилась. Мы будем продолжать и усердно работать, - сказала волонтер Александра Талхигова.

Александра и ее команда ищут спонсоров, чтобы сделать в квартире пенсионерки ремонт. Также волонтеры намерены полностью перезагрузить жизнь Виктолины Галенко. Для начала займутся ее внешним видом, отведут к стилисту, а затем уже помогут найти женщине новое хобби.

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