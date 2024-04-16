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29 тысяч тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в Астане

29 тысяч тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 16:44 Фото: gov.kz
В Астане с наступлением сезона на постоянной основе ведется активная работа по ликвидации несанкционированных свалок и привлечению к ответственности тех, кто сваливает мусор в неположенных местах.

В ликвидации стихийных свалок задействованы фронтальные погрузчики, самосвалы и другая спецтехника.

В апреле текущего года с несанкционированных точек вывезено почти 29 тыс. тонн мусора.

К примеру, в районе Нура ликвидировано более 20 точек несанкционированных свалок (ул. Е-128, дачное общество Западный, ул. Ш. Чокина, 6, шоссе Коргалжын, пр. Улы Дала, ул. Айтматова, Уркер, ул. Хусейн бен Талал и др.). С данных локаций было вывезено почти 27 тыс. 300 тонн строительного мусора.

В районе Сарыарка по ул. Коктал выявлена несанкционированная мусорная свалка. С данной точки было вывезено более 600 тонн мусора. Также районом Алматы было вывезено свыше 1 тыс. тонн с ул. Калдаякова, ул. Шарбакты и др.

Отметим, что вывозить крупногабаритный, строительный виды мусора разрешено только на экополигон столицы, расположенный вдоль шоссе Алаш. За нарушения правил благоустройства предусмотрены административные штрафы по ст. 505 КоАП РК. Более того, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 20 МРП, а для предпринимателей от 30 до 100 МРП.

В 2023 году были ликвидированы несанкционированные свалки на 224 участках. Департаментом полиции города за незаконный вывоз мусора, загрязнение мест общего пользования и сброс сточных вод за пределами специально отведенных мест оштрафовано более 30 тыс. правонарушителей.

Работы по устранению незаконных свалок продолжаются. В том числе принимаются меры по недопущению возникновения новых очагов.

Также в столице продолжается масштабная экологическая акция. В ее рамках в том числе ведутся работы по ликвидации несанкционированных свалок, санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Кроме того, проводятся сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий и др.

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