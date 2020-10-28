Увеличение продаж в 2 раза в период пандемии с помощью автоматизации бизнес-процессов

"SIMBIOS PRODUCTION" предоставляет полный спектр услуг в сфере автоматизации бизнес-процессов.

"SIMBIOS PRODUCTION" работает на IT-рынке с 2017 года и предоставляет полный спектр услуг высокого уровня в сфере автоматизации бизнес-процессов.

Компания стремится, чтобы каждый бизнес увидел новые возможности для своего развития и воспользовался современными технологическими решениями, внедряя лучшие IT-системы.

В период пандемии к ним обратилась одна из самых крупных казахстанских компаний "SNEAKERTOWN", специализирующаяся на оптовой и розничной продаже обуви, основанная в 1997 году.

В компании уже использовалась CRM-система, но ее функций было недостаточно. Она теряла до 20% входящих заявок, из-за того что менеджеры вносили все заявки с сайта, почты и других каналов вручную, отсутствовал отчет о работе всех отделов, было невозможно отследить кол-во и качество звонков.

Заказчик ожидал получить гибкие инструменты, расширить функционал задач и создать несколько воронок продаж на различные направления бизнеса.

Благодаря реорганизации CRM Битрикс24 вся работа менеджеров стала прозрачной — можно отследить сколько звонков, писем, действий совершил менеджер, сколько сделок закрыл успешно. Руководство может с любого устройства просмотреть основные показатели компании. Все заявки под полным контролем и собираются в CRM. Бизнес-процессы в компании полностью автоматизированы: от обработки заявок и постановки задач на каждом этапе до полного исполнения обязательств перед клиентом. И что немаловажно, все сотрудники обучены и готовы к работе в системе.

Все это позволило оптимизировать управление взаимоотношения с клиентами и УВЕЛИЧИТЬ продажи в 2 раза!

Благодарственное письмо

Сегодня, SIMBIOS PRODUCTION, это более 100 успешно реализованных проектов по внедрению CRM, интеграции с другими сервисами, настройке и обучению данной системы.

Является официальным партнером Битрикс24, amoCRM, 1C, Roistat, Power BI и других IT-систем.

Совсем недавно, SIMBIOS PRODUCTION вступила в сотрудничество с АО "Kaspi Bank", которая специализируется на интеграции учетных систем.

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