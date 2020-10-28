О влиянии COVID-19 на мужскую половую функцию рассказал врач

Есть серьезные риски.

Коронавирус находится в сперме зараженных COVID-19 и может оказывать серьезное воздействие на репродуктивные функции мужчин. Интересными наблюдениями поделился президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин на недавней международной научно-практической конференции "Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19" в Алматы, передает zakon.kz.

В ходе наблюдения за пациентами специалисты заметили, что заражение коронавирусом у мужчин дает осложнения на половую систему.

Возможно, что повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти у пациентов, пораженных КВИ из этих рецепторов или вторичных иммунологических реакций. Рецепторы играют решающую роль в регуляции половой функции. Как только КВИ попадает в организм человека рецепторы, присутствующие в мужской половой системе, прикрепляются к вирусу. Кстати, с чем мы столкнулись, мужчины, которые находились в программе и перенесли КВИ даже в легкой степени, мы первые месяцы наблюдали отсутствие сперматозоидов. Мы думали, что это вообще навечно, но, к счастью, через 2-3 месяца выработка сперматозоидов вернулась. Что это? Прямое воздействие вируса или воздействие стресса? Здесь надо еще разобраться, - сказал президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины.

Данные мировых исследований подтверждают, что коронавирус не обходит стороной репродуктивную систему мужчин.

Первые работы появились в Китае, где было установлено, что коронавирусная инфекция оказывает влияние на функцию мужских половых желез, это подтвердили китайские авторы на основании исследования 81 пациента детородного возраста. Было установлено, что вирус находят в сперме, китайские авторы это установили. Так хотелось это исследование повторить, но большинство этических комитетов не дали добро на проведение таких исследований. Поэтому и сегодня этот факт достаточно не установлен, + констатировал Вячеслав Локшин.

Подготовил Альберт Ахметов

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