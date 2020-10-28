В Алматинской области умер младенец, его тело пропало

Семья настояла на тесте ДНК в Нур-Султане, и уже почти год тело не возвращают.

В Алматинской области умер младенец. Но семья считает, что умер не их ребенок - тело подменили в роддоме, передает zakon.kz.

Согласно сюжету КТК, тело новорожденного эксгумировали для анализа ДНК. Родные малыша уверены, что тело подменили в роддоме. В больничных выписках они нашли исправления и несоответствия.

Родители не могут ни доказать, ни опровергнуть свои опасения. По их словам, следователь отправил тело в столицу на экспертизу еще прошлой зимой, но результатов они так и не получили.

Семья Давыдовых вспоминает, что после рождения ребенка врачи забрали его на осмотр, а через несколько часов сообщили, что мальчик в реанимации. Спустя сутки малыш умер.

Прошло уже больше года, а родные до сих пор не знают причину смерти.

В документах только фамилия наша, остальное ничего нашего нет. Там и группа крови исправлена. И плохо ему стало 7 мая, но он родился 8 мая. Я так думаю, что этот ребенок у них 7 мая умер, а наш 8-го родился, они поменяли и все эти документы вот этого мертвого ребенка. Я поэтому попросила ДНК, - рассказала бабушка Ульяна Давыдова.

Давыдовы пытаются понять, какого ребенка они похоронили – своего или чужого. Решили сделать ДНК. Но первый тест в Алматы результатов не дал. Специалисты заявили, что тело сильно разложилось.

Родные настояли на повторной экспертизе в Нур-Султане. Он вроде бы получился, но процесс затянулся и где сейчас тело, родные не знают.

С декабря месяца вот отправили тело, ну и все, я ничего не знаю ни о ребенке, ни о документах. По словам следователя, тело должны привезти. Говорили, месяца два-три будет идти экспертиза. Уже, получается, в декабре будет год. Я думаю, может, вообще и не возили. Следователя я найти не могу, дозвониться до него не могу. В РОВД мне ничего не говорят, - рассказывает Ульяна Давыдова.

Куда делось тело, не знают и в Министерстве юстиции. Там пояснили, что им присылают только образцы. Выяснилось, что ДНК-тест малыша уже изучили. Заключение было готово летом.

В первый раз проводили в Алматы, там дали НПВ - "не представляется возможным". Повторную делали в Астане, подтвердили, что сын ее. Заключение экспертов от 17 июля 2020 года, - сообщили в пресс-службе Минюста.

Где же искать теперь тело ребенка, родные не знают.

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