В Павлодарской области земельные участки начали предоставлять через электронные торги

Все они предназначены для ведения предпринимательской деятельности – в основном для строительства магазинов, складов и других коммерческих объектов.

В Павлодарской области впервые проводят электронные торги по предоставлению земельных участков. Начиная с 20 августа в регионе таким образом уже передали в пользование 6 участков площадью более 35 гектаров. Все они предназначены для ведения предпринимательской деятельности – в основном для строительства магазинов, складов и других коммерческих объектов.

Аукционы по предоставлению земли проходят на портале www.gosreestr.kz. Это гарантирует участникам равные возможности получения участков. Портал предусматривает онлайн-оплату, возврат гарантийного взноса, сверхнизкие операционные издержки и самое главное автоматический определяет победителя, исключая человеческий фактор.

Для прозрачности проведения аукционов анонсы о них публикуются в СМИ, на официальных сайтах местных исполнительных органов, портале государственного имущества, а также в Facebook и Instagram не позднее чем за 15 календарных дней до проведения торгов. Там же доступна детальная информация о регистрации и участии в электронном аукционе, - отмечают в региональном управлении земельных отношений.

Повышение транспарентности при предоставлении земельных участков является одной из ключевых задач управления земельных отношений Павлодарской области. Совместно с акиматами городов и районов региона в ведомстве активно ведут работу, направленную на снижение барьеров для граждан при получении земельных участков.

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