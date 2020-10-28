Трактор в подарок – "Агромашхолдинг kz" запустил акцию для своих клиентов

Розыгрыш состоится 16 декабря.

Ведущий казахстанский производитель сельхозтехники Казахстана "АгромашХолдинг KZ" запустил розыгрыш призов для своих клиентов.

Так, если Вы приобрели в 2019 или текущем годах технику костанайского завода (трактор "LOVOL", трактор "Кировец" или комбайн "Есиль"), то Вы можете подать заявку на участие в розыгрыше трактора LOVOL 354, скидочного сертификата на приобретение любой модели трактора LOVOL на пол миллиона тенге или другие призы.

Розыгрыш состоится 16 декабря.

В компании отмечают, что высокий спрос на технику казахстанского производства является основным фактором проведения подобной акции, которая станет ежегодным бонусом для владельцев отечественных тракторов и комбайнов.

Еще одной новостью для клиентов "АгромашХолдинг KZ" стало открытие интернет-магазина запчастей транснационального бренда LOVOL.

LOVOL еще в 2019 году громко заявил о своем появлении на рынке Казахстана, с того времени все больше завоевывая внимание аграрного сектора. На текущий момент фермеры нашей страны приобрели уже 400 тракторов этого бренда, а в следующем году ожидается реализация еще 500 единиц.

Возможность дистанционно приобретать необходимые детали для техники стала большим плюсом для всех аграриев в период пандемии коронавирусной инфекции. Платформа 354.lovol.amh.kz насчитывает порядка 50 тысяч позиций высококачественных и оригинальных деталей современных тракторов.

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