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В Казахстане с 1 января вводится ограничение на снятие наличных для юрлиц

Налогоплательщикам при работе с банками второго уровня необходимо учитывать данную информацию.

Фото : zakon.kz28 октября 2020, 10:46

В Казахстане с 1 января 2021 года вводится ограничение на снятие наличных денег для юридических лиц. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает zakon.kz.

Как отмечается, это "предусматривает обязанность банков второго уровня и организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять в органы государственных доходов сведения или документы для получения информации о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер".

Таким образом, с учетом применения системы управления рисками будет выноситься одно из следующих решений:
- по низкой степени риска - об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег;
- по высокой степени риска - о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

Налогоплательщикам при работе с банками второго уровня необходимо учитывать данную информацию, - отметили в ДГД.

Напомним, установлены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение месяца:

- 20 млн тенге – для субъектов малого предпринимательства;
- 120 млн – для субъектов среднего предпринимательства;
- 150 млн – для субъектов крупного предпринимательства.


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