Банки будут передавать информацию о счетах казахстанцев в органы госдоходов
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект приказа министра финансов "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – повысить эффективность налогового администрирования и своевременно выявить налоговые риски.
Как ожидается, принятие приказа позволит:
- эффективно выполнять задачи по налоговому администрированию;
- своевременно установить лица, занижающие налогооблагаемый доход;
- выявить юридические и физические лица, уклоняющиеся от уплаты налогов.
Что в целом приведет к увеличению поступлений в бюджет и уменьшению доли теневой экономики.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript