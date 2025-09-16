Банки будут передавать информацию о счетах казахстанцев в органы госдоходов

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Подготовлен проект приказа министра финансов "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – повысить эффективность налогового администрирования и своевременно выявить налоговые риски. Как ожидается, принятие приказа позволит: эффективно выполнять задачи по налоговому администрированию;

своевременно установить лица, занижающие налогооблагаемый доход;

выявить юридические и физические лица, уклоняющиеся от уплаты налогов. Что в целом приведет к увеличению поступлений в бюджет и уменьшению доли теневой экономики. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: