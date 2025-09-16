#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Право

Банки будут передавать информацию о счетах казахстанцев в органы госдоходов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 11:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект приказа министра финансов "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – повысить эффективность налогового администрирования и своевременно выявить налоговые риски.

Как ожидается, принятие приказа позволит:

  • эффективно выполнять задачи по налоговому администрированию;
  • своевременно установить лица, занижающие налогооблагаемый доход;
  • выявить юридические и физические лица, уклоняющиеся от уплаты налогов.

Что в целом приведет к увеличению поступлений в бюджет и уменьшению доли теневой экономики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В каких случаях казахстанцы обязаны задекларировать имущественный доход и как рассчитать ИПН по нему
17:05, 11 сентября 2025
В каких случаях казахстанцы обязаны задекларировать имущественный доход и как рассчитать ИПН по нему
В Казахстане изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег
15:00, 03 сентября 2025
В Казахстане изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег
В Казахстане хотят пересмотреть систему выплат АСП и социальных пособий
10:07, 03 сентября 2025
В Казахстане хотят пересмотреть систему выплат АСП и социальных пособий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: