Самую похожую на Землю планету обнаружили ученые

Она находится в 102 световых годах от нас.

Поиски жизни на других планетах довольно долгое время не давали результата. Однако теперь ученые считают, что нашли потенциально годную для обитания планету TOI-700 d, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Планета, похожая на Землю, находится на расстоянии 102 световых лет от нас. Планета была обнаружена с помощью транзитного спутника, который используется для наблюдения за удаленными звездными системами.

Обнаруженная планета имеет такие же размеры, как и Земля. Она вращается вокруг своей звезды в годной для обитания зоне. Расстояние, на котором она находится от своей ближайшей звезды, привело к предположению о существовании воды и возможных атмосферных условиях.

Ученые высказали предположения о том, что на планете может быть жизнь. Однако космические экспедиции, чтобы узнать больше о ней, не состоятся в ближайшее время. Возможность дальнейшего исследования этой планеты в настоящее время недоступна.

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