Горячие новости
Читайте также

Самую похожую на Землю планету обнаружили ученые

Она находится в 102 световых годах от нас.

Фото : NASA28 октября 2020, 10:51

Поиски жизни на других планетах довольно долгое время не давали результата. Однако теперь ученые считают, что нашли потенциально годную для обитания планету TOI-700 d, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Планета, похожая на Землю, находится на расстоянии 102 световых лет от нас. Планета была обнаружена с помощью транзитного спутника, который используется для наблюдения за удаленными звездными системами.

Обнаруженная планета имеет такие же размеры, как и Земля. Она вращается вокруг своей звезды в годной для обитания зоне. Расстояние, на котором она находится от своей ближайшей звезды, привело к предположению о существовании воды и возможных атмосферных условиях.

Ученые высказали предположения о том, что на планете может быть жизнь. Однако космические экспедиции, чтобы узнать больше о ней, не состоятся в ближайшее время. Возможность дальнейшего исследования этой планеты в настоящее время недоступна.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты