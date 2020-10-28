Новые общественные пространства создаются в Алматы на месте пустырей

На сегодняшний день отремонтировано 30,5 км дорог в четырех микрорайонах.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда Алатауского района ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств и решением инфраструктурных вопросов, сообщает zakon.kz.

Сагинтаев посетил ряд общественных пространств, созданных на месте заброшенных пустырей. В рамках "Дорожной карты занятости" построены и отремонтированы скверы в микрорайонах "Акбулак", "Шапагат", "Карасу", а также воркаут-площадка по ул. Монке би.

Спортивные и детские зоны уже полны ребятней, а по аллеям неспешно прогуливаются аксакалы. Сложно поверить, что здесь посреди жилых массивов были безжизненные территории. В разговоре с местными жителями высказал пожелание беречь новые общественные пространства, чтобы они дольше служили, - написал в своем аккаунте в Instagram Бакытжан Сагинтаев.

Аким города также ознакомился с ходом благоустройства соснового бора, заложенного в начале года силами общественников и экоактивистов на площади 78 га. В рамках "ДКЗ" здесь ведется благоустройство, предусмотрена система полива. В целом площадь озеленения Алатауского района будет увеличена практически в 2 раза, количество зеленых насаждений достигнет 355 тысяч, из которых 176 тысяч будут высажены в текущем году в рамках программы Jasyl Almaty.

Кроме того, Б. Сагинтаев осмотрел участки строительства и ремонта дорог, а также ознакомился с ходом работ по строительству инженерных сетей и системы наружного освещения в микрорайонах "Улжан" и "Ожет".

В семи микрорайонах Алатауского района в текущем году ведется строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения протяженностью 44,5 км. До конца текущего года планируется завершить работу в мкр. "Ожет", "Акбулак", "Самгау", "Коккайнар". Кроме того, в районе построено 33 км новых дорог в четырех микрорайонах. Еще 89 км дорог строится в девяти микрорайонах.

На сегодняшний день отремонтировано 30,5 км дорог в четырех микрорайонах, до конца года планируется завершить ремонт 68 км дорог в восьми микрорайонах.

В районном центре социальной поддержки многодетных матерей "Бақытты отбасы" акиму Алматы Б. Сагинтаеву представили результаты трансформации, проведенной за год. Ее результатом стала большая вовлеченность многодетных мам в активную жизнь. С начала года по программе Isker Ana 25 тыс. женщин прошли базовые тренинги и обучающие курсы. 537 женщин обучились по программе "Бизнес Бастау", 300 из них получили гранты и открыли свой бизнес по различным направлениям.

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