Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане

Вместо пустыря в столичном районе Байконыр появилось новое общественное пространство для отдыха горожан, передает официальный сайт акимата Астаны.

В торжественной обстановке в районе Байконыр открыли новое общественное пространство. Оно расположено на пересечении улиц Толстого и Абралы на месте пустыря.

Фото: акимат Астаны

Помимо детской площадки здесь оборудованы workout-зона и футбольное поле. На территории игрового комплекса уложили новый асфальт и тартановое покрытие.

На торжественном мероприятии для детей выступили аниматоры и профессиональные спортсмены.

Фото: акимат Астаны

"До этого момента здесь был пустырь. После того, как мы обратились в акимат, буквально через полтора месяца нам уже предоставили эту площадку. Хочется сказать огромное спасибо акиму района и его замечательной команде за то, что подарили детям радость и улыбки", – поделилась радостью местная жительница Раушан Исакова.

Фото: акимат Астаны

Среди детей провели футбольный конкурс, по итогам которого участников наградили медалями и футбольными мячами.

Также для удобства жителей были проведены осветительные работы.

Фото: акимат Астаны

Напомним, по району Байконыр до конца года планируется благоустройство 117 (45 новых, 72 ремонтно-восстановительных) дворовых территорий, на сегодняшний день из них 70 полностью завершены.