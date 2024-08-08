Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане
В торжественной обстановке в районе Байконыр открыли новое общественное пространство. Оно расположено на пересечении улиц Толстого и Абралы на месте пустыря.
Фото: акимат Астаны
Помимо детской площадки здесь оборудованы workout-зона и футбольное поле. На территории игрового комплекса уложили новый асфальт и тартановое покрытие.
На торжественном мероприятии для детей выступили аниматоры и профессиональные спортсмены.
Фото: акимат Астаны
"До этого момента здесь был пустырь. После того, как мы обратились в акимат, буквально через полтора месяца нам уже предоставили эту площадку. Хочется сказать огромное спасибо акиму района и его замечательной команде за то, что подарили детям радость и улыбки", – поделилась радостью местная жительница Раушан Исакова.
Фото: акимат Астаны
Среди детей провели футбольный конкурс, по итогам которого участников наградили медалями и футбольными мячами.
Также для удобства жителей были проведены осветительные работы.
Фото: акимат Астаны
Напомним, по району Байконыр до конца года планируется благоустройство 117 (45 новых, 72 ремонтно-восстановительных) дворовых территорий, на сегодняшний день из них 70 полностью завершены.