Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане

Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 20:15 Фото: акимат Астаны
Вместо пустыря в столичном районе Байконыр появилось новое общественное пространство для отдыха горожан, передает официальный сайт акимата Астаны.

В торжественной обстановке в районе Байконыр открыли новое общественное пространство. Оно расположено на пересечении улиц Толстого и Абралы на месте пустыря.

Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 20:15

Фото: акимат Астаны

Помимо детской площадки здесь оборудованы workout-зона и футбольное поле. На территории игрового комплекса уложили новый асфальт и тартановое покрытие.

На торжественном мероприятии для детей выступили аниматоры и профессиональные спортсмены.

Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 20:15

Фото: акимат Астаны

"До этого момента здесь был пустырь. После того, как мы обратились в акимат, буквально через полтора месяца нам уже предоставили эту площадку. Хочется сказать огромное спасибо акиму района и его замечательной команде за то, что подарили детям радость и улыбки", – поделилась радостью местная жительница Раушан Исакова.
Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 20:15

Фото: акимат Астаны

Среди детей провели футбольный конкурс, по итогам которого участников наградили медалями и футбольными мячами.

Также для удобства жителей были проведены осветительные работы.

Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 20:15

Фото: акимат Астаны

Напомним, по району Байконыр до конца года планируется благоустройство 117 (45 новых, 72 ремонтно-восстановительных) дворовых территорий, на сегодняшний день из них 70 полностью завершены.

Читайте также

Мощный град обрушился на Астану
Мощный град обрушился на Астану
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы управления спорта Алматы Ердена Хайруллина
Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы управления спорта Алматы Ердена Хайруллина
Айсулу Омарова
Астана 2024 год Благоустройство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: