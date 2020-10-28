Мужчина угрожал взорвать газовый баллон в Нур-Султане
Из соседних квартир эвакуировали около 30 жителей, в том числе детей.
Фото : Pixabay28 октября 2020, 11:13
В Нур-Султане мужчина угрожал взорвать газовый баллон, передает zakon.kz.
По информации столичного ДП, вызов на 102 поступил 27 октября в 17:50.
Полицейские прибыли на место и для обеспечения безопасности из соседних квартир эвакуировали около 30 жителей, в том числе детей.
28-летний мужчина был задержан. Было установлено, что угрожать он начала после семейной ссоры.
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