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Мужчина угрожал взорвать газовый баллон в Нур-Султане

Из соседних квартир эвакуировали около 30 жителей, в том числе детей.

Фото : Pixabay28 октября 2020, 11:13

В Нур-Султане мужчина угрожал взорвать газовый баллон, передает zakon.kz.

По информации столичного ДП, вызов на 102 поступил 27 октября в 17:50.

Полицейские прибыли на место и для обеспечения безопасности из соседних квартир эвакуировали около 30 жителей, в том числе детей.

28-летний мужчина был задержан. Было установлено, что угрожать он начала после семейной ссоры.


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