Задержание наркосбытчика с пистолетом показали на видео

30-летний житель Жамбылской области был ранее судим за разбойное нападение.

27 октября в Нур-Султане была проведена спецоперация, в ходе которой задержан 30-летний водитель Lada Granta, передает zakon.kz.

По информации столичного ДТП в ходе обыска из салона был изъят пакет с гашишем. Кроме того, под водительским сидением полицейские обнаружили и изъяли незарегистрированный травматический пистолет с боеприпасами, 11 расфасованных свертков с наркотиками, готовых к сбыту.

Установлено, что 30-летний мужчина является жителем Жамбылской области и ранее судим за разбойное нападение.

В результате проведенной спецоперации, из незаконного оборота изъято свыше двух килограмм наркотических средств, цена которых составляет более 3 млн тенге.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере), части 3 статьи 297 УК РК (сбыт наркотических средств, в особо крупном размере) и по части 2 статьи 287 УК РК (незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов), что влечет наказание сроком от 10 до 25 лет лишения свободы.

Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана. Ведется расследование.

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