Видео задержания наркодельцов показали полицейские

15 ноября полицейские Жамбылской области показали захватывающее видео задержания преступной группы, сообщает Zakon.kz.

Так полицейские региона совместно с прокуратурой задержали преступную группу из шести человек. Выяснилось, что подозреваемые организовали каналы поставки гашиша из Шуского района Жамбылской области в город Алматы и Алматинскую область.

"Задержания и обысковые мероприятия одновременно проведены в городе Алматы, Алматинской области и Шуском районе Жамбылской области. В ходе обыска изъято более пяти кг гашиша и около одного кг марихуаны", – говорится в описании к видео.

Все шестеро подозреваемых водворены в ИВС. Ведется досудебное расследование по факту хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области майор полиции получил 11 лет лишения свободы за незаконное хранение и сбыт наркотических средств.