Нигматулин: Новый Экологический кодекс соответствует современным подходам

До второго чтения рабочей группе предстоит доработать ряд норм в соответствии с поднятыми в ходе обсуждения вопросами.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты подчеркнул важность проекта нового Экологического кодекса, при работе над которым депутаты внесли принципиальные поправки и учли широкий спектр мнений, сообщает zakon.kz.

Проект Экологического кодекса и сопутствующие ему законопроекты - законодательные поправки по вопросам экологии, изменения в КоАП по вопросам экологии, а также поправки в Налоговый кодекс и Закон о его введении в действие по вопросам экологии - одобрены сегодня депутатами Мажилиса в первом чтении.

На открытии нынешней сессии Парламента Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу – принять новый Экологический кодекс до конца текущего года. Для этого депутаты Мажилиса, работая над проектом Кодекса, провели многочисленные встречи на различных площадках, в различных регионах страны с представителями государственных органов, руководителями крупных промышленных предприятий, экологическими активистами и экспертами. И одобренный сегодня проект Экологического кодекса призван способствовать не только решению имеющихся проблем, но и разработке превентивных мер по защите окружающей среды, - подчеркнул спикер Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин отметил, что результатом совместной работы станет Кодекс, который будет отвечать интересам и экологии, и общества, и экономики.

До второго чтения рабочей группе предстоит доработать ряд норм в соответствии с поднятыми в ходе обсуждения вопросами.

А речь, прежде всего, шла о повышении стимулирования внедрения предприятиями наилучших доступных технологий (НДТ).

По мнению депутатов Мажилиса, предприятиям, которые начали активно внедрять НДТ, затратили на эти цели значительные средства, снизили негативное воздействие на окружающую среду на уровень не менее 70%, но за отведенные для этого процесса 10 лет все же не достигли установленных показателей, необходимо продлить этот срок еще на один год, а не выписывать всю сумму штрафов.

Если предприятие разом выплатит огромный штраф, это обязательно скажется на его финансовом состоянии, а это повлечет сокращение рабочих мест и ухудшение социального положения работников, - считает Нурлан Нигматулин.

Кроме того, депутаты Мажилиса, выразив обеспокоенность тем, что в проекте нового Экологического кодекса предусматривается государственная экологическая экспертиза объектов I и II категорий, предлагают сохранить ее проведение и для объектов III категории.

Если посмотрим перечень объектов III категории, то там есть малые котельные в городах и селах, автозаправочные станции, предприятия по производству минеральных удобрений, по производству пластиков. Все они могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду. Понятно, что такие объекты нельзя оставлять без государственного экологического контроля. И, наверное, нужно оставить право местных исполнительных органов проводить государственную экологическую экспертизу таких объектов, - отметил спикер Мажилиса, допустив, что в данном случае она может быть не такой глубокой как для объектов I и II категорий.

Отдельное внимание депутаты Мажилиса уделили формулировками отдельных норм проекта Экологического кодекса. В частности, согласно Приложению к проекту Экологического кодекса к объектам III категории отнесены "животноводческие хозяйства менее 100 голов", которые должны декларировать вредное воздействие на окружающую среду. Но данная формулировка подразумевает и 50, и 10, и 5 голов. При этом речь идет не только об индивидуальных предпринимателях, но и о любом жителе села, у которого есть или крупный рогатый скот, или мелкий скот, или домашние птицы.

Конечно, надо понимать, что есть разница от вредного воздействия на окружающую среду от табуна или от одной курицы. Наверное, здесь нужен дифференцированный подход: крупный рогатый скот, лошади, птица, - отметил спикер Мажилиса.

По мнению Нурлана Нигматулина, этот вопрос необходимо отработать Министерству экологии, геологии и природных ресурсов с Министерством сельского хозяйства и закрепить в совместном документе, где будут четко прописаны цифры.

Надо выбрать правильные, логичные критерии численности и только потом законодательно обязать людей декларировать имеющуюся живность. Должны быть четкие критерии, чтобы не было неоднозначного толкования, - отметил спикер Мажилиса.

Также необходимо проработать механизм мониторинга и использования возможностей информационных технологий.

Депутаты Мажилиса также предлагают усилить нормы о стопроцентном направлении экологических платежей на местные экологические нужды регионов. По мнению мажилисменов, экологические платежи необходимо направлять только на мероприятия по охране окружающей среды.

В целом проект нового Экологического кодекса направлен на создание более эффективной и прозрачной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды.

Актуализация Экологического кодекса и приведение его в соответствие с международными экологическими соглашениями подтвердит приверженность Казахстана требованиям ОЭСР и вхождение в 30 развитых стран мира.

Проект Кодекса предусматривает концептуально новые подходы в регулировании экологических отношений, которые разработаны с учетом опыта стран ОЭСР. Среди них - "загрязнитель платит и исправляет", совершенствование управления отходами производства и потребления, в том числе переработка отходов для получения тепло- и электроэнергии, широкое участие общественности на самых ранних стадиях оценки воздействия на окружающую среду проектируемых объектов и разрабатываемых госорганами планов и программ, затрагивающих вопросы экологии.

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