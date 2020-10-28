Теплеет в два раза быстрее: как меняется климат в Казахстане

2019 год стал вторым самым теплым годом в самом теплом десятилетии за всю историю метеонаблюдений на планете.

Климат Казахстана теплеет почти в 2 раза быстрее, чем глобальный, сообщает zakon.kz.

Как отмечают аналитики Energyprom, причиной глобального роста среднегодовой температуры, по мнению большинства климатологов, является вызванное деятельностью человека увеличение содержания в атмосфере углекислого и других парниковых газов, прозрачных для солнечного света, но поглощающих и отражающих тепловое излучение.

Парниковые газы, и прежде всего углекислый газ, формируют умеренный климат на нашей планете: без них средняя температура была бы -18oC. Но значительный рост количества углекислого газа за счет сжигания ископаемого топлива (угля, нефти и газа) приводит к негативным последствиям — в частности, таким, как потепление климата. Даже с учетом развития возобновляемых источников на долю угля и углеводородного топлива до сих пор приходится до 81% совокупного потребления энергии.

Несмотря на характерные в целом для истории Земли изменения климата и разные климатические периоды, наблюдаемая скорость роста средней температуры не имеет аналогов в ближайшие 2 миллиона лет, сообщается на открытом вебинаре по климату из серии Green webinar (IGTIPC.ORG), который проходит 28 октября текущего года.

Потепления климата, имевшие место в истории планеты, происходили в длительные периоды, тогда как наблюдаемый в настоящее время тренд роста температур произошел в течение последнего полувека.

По мнению большинства ученых климатологов, источником наблюдаемых глобальных изменений климата является промышленная и сельскохозяйственная деятельность человека. Лидируют по выбросам углекислого и других парниковых газов Китай, США и Индия. Наша страна занимает 23-е место с долей выбросов менее 1% от общемировых.

Напомним при этом, что в 2016 году Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по климату, которое направлено на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году и удержание роста глобальной температуры ниже 2oC.

Для Казахстана крайне важна реализация международных климатических соглашений, так как, согласно данным РГП "Казгидромет", за последние тридцать лет климат в Казахстане потеплел почти в два раза заметнее, чем в среднем по миру.

В результате, несмотря на сравнительно малый вклад Казахстана в общий объем выбросов парниковых газов, изменения климата скажутся на нашей стране. Согласно прогнозам климатологов, ожидается снижение урожайности пастбищ и ряда сельскохозяйственных культур, наблюдается угроза сокращения доли лесов и потери части биоразнообразия.

Меняющийся глобальный климат приводит к увеличению повторяемости экстремальной погоды и неблагоприятных климатических событий в Казахстане, вызывающих чрезвычайные ситуации.

Изменения глобального климата могут сказаться на нашей стране в большей степени, чем на других, поэтому важной задачей является проведение исследований по прогнозированию изменений климата и разработка долгосрочного плана мероприятий по адаптации к ним.

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