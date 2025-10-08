Обнаружено место, где океан теплеет быстрее, чем где-либо на планете

Океаны в районе Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее, чем в среднем по планете, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли специалисты в отчете Our Marine Environment 2025, подготовленном Министерством окружающей среды и статистическим управлением страны.

По оценкам ученых, уже к середине века уровень моря в некоторых районах может подняться на 20-30 см, что увеличит риск разрушительных "штормов столетия", происходящих теперь ежегодно.

Под угрозой оказываются прибрежные дома, дороги, инфраструктура и экосистемы. В зоне риска около 219 тыс. построек общей стоимостью 103 млрд долларов, а также инфраструктура на 15 млрд.

Кроме того, исследователи обнаружили, что Субтропический фронт, граница между теплыми и холодными океанскими водами, сместился на 120 км к западу. Это может свидетельствовать о масштабных изменениях в океанической циркуляции вокруг Новой Зеландии.

