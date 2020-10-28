Нигматулин предложил министру экологии съездить в село

Предложение прозвучало во время презентации министром нового Экологического кодекса.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин раскритиковал проект нового Экологического кодекса, передает корреспондент zakon.kz.

В частности, был поднят вопрос загрязнения окружающей среды потенциальными источниками - животными.

К объектам третьей категории отнесены животноводческие хозяйства (менее 100 голов) - это свинарники, коровники, птичники, конюшни, зверофермы, которые должны декларировать вредное воздействие на окружающую среду. Надо понимать, что формулировка "менее 100" - это и 50, и 10, и пять. При этом декларация должна содержать несколько сведений, в том числе количество и виды сбросов загрязняющих веществ и отходов. В этой связи возникает вопрос: что должен делать индивидуальный предприниматель или ЛПХ, который содержит 20, 30, пусть даже 100 кур, чтобы предоставить информацию о количестве и видах отходов? - спросил депутат Мажилиса Мурат Темиржанов на пленарном заседании.

Отвечая на вопрос, глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев отметил, что ЛПХ с количеством в менее 100 голов относятся к разрешительному режиму. Снижение административных барьеров уже предусмотрено, однако их, по словам министра, недостаточно. В связи с этим он заверил, что норму доработают до второго чтения.

- Если я правильно понял, речь здесь идет не только об индивидуальных предпринимателях, но и о любом жителе села, правильно? У которого есть крупный рогатый скот, у кого есть мелкий скот, тот, кто держит птицу. Правильно? - спросил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин министра.

Фактически, да, - ответил Магзум Мирзагалиев.

- Тогда, что получается? Ну, к примеру, житель Улытауского района Карагандинской области условно имеет 5-10 кур. Чтобы их задекларировать, он должен проехать в управление природных ресурсов и регулирования природопользования при акимате, так? Находится оно, понятно, в областном центре. То есть он должен "отмахать" 700 км, задекларировать даже не пять, а одну курицу. Я правильно вас понимаю? - уточнил Нигматулин.

Абсолютно, так прописано в нашем кодексе, - заверил министр.

Спикер Мажилиса, услышав ответ, предложил главе Минэкологии применить дифференцированный подход в этом вопросе, разделив животных на крупный рогатый скот, лошадей и птиц.

Когда читаешь такие нормы, невольно задумываешься: тот, кто ее писал, был ли он на селе или нет? Если бы отправить такого специалиста на два, три месяца в село, они бы поняли разницу между курицей и коровой. После принятия кодекса, вы (министру экологии) обязательно съездите на село, - заключил Нурлан Нигматулин.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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