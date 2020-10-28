"Есть студентки, есть замужние". Мужчины-проституты рассказали о работе

Занимающиеся проституцией молодые люди - это либо студенты, либо сотрудники различных компаний.

По данным казахстанских СМИ, в стране стало больше мужчин, оказывающих интимные услуги за деньги. По мнению некоторых, с таким явлением мы столкнулись из-за сложившегося кризиса и безработицы в период пандемии, передает zakon.kz.

Сценарий наплыва мужчин в секс-индустрию не единичный в мировой истории. Так, во времена Великой депрессии в 30-х годах прошлого века в США проституцией занималось много мужчин. Особенно привлекал этот способ заработка солдат. Прошло почти 100 лет. Мир снова претерпевает экономический кризис, и подобный сценарий повторяется.

Корреспонденты "МК" в Казахстане" изучили содержимое интернет- и газетных объявлений, чтобы изучить спрос на мужчин на секс-рынке. Отмечается, что стоимость мужских услуг на порядок дороже, чем женских. В среднем, женские интим-услуги стоят от пяти до 20 тысяч тенге. У мужчин расценки начинаются от пяти до 60 тысяч.

Журналисты смогли дозвониться до некоторых из них. Озвучив причину звонка, многие из них отказывали.

Первым спикером, согласившимся на телефонную беседу, стал 26-летний Олег.

Как признался молодой человек, зарабатывает он меньше некоторых своих коллег-мужчин, так как имеет не полную занятость и приемлемый прайс-лист. Его недельный доход от коммерческого секса составляет 20-30 тысяч тенге. При этом за этот период он обслуживает по 2-3 женщины.

По его словам, этих денег вполне хватает на карманные расходы: еду, такси, бытовую химию. Помимо этого подрабатывает разнорабочим. Как признается мужчина, оказывать интимуслуги он стал относительно недавно, два месяца назад. Ранее работал бригадиром в строительной компании, но в связи с карантином потерял работу. Такой вид подработки его вполне устраивает, удобно совмещать с основной работой.

Объявления даю на самых разных сайтах, в том числе на сайтах знакомств. Бывалые люди подгоняют новых клиенток. Среди них женщины разного возраста. Есть студентки, желающие познакомиться с мужчиной ради экстрима. Есть замужние дамы, которым приелась жизнь со своим партнером. Бывало даже такое, что некоторые мужья сами вызывали меня для своих жен, чтобы не допустить того, что жена уйдет к другому. Так они уверены, что никакой другой связи на стороне у них не возникнет. Но в основном вся эта система работает как сарафанное радио: вызвала женщина, поделилась моим контактом с подругой, - рассказал Олег.

Как признался Олег, мужская проституция тоже имеет свои риски.

Это очень опасная работа. Если мне звонят люди по рекомендации, я еду, не боясь. Если звонят незнакомые дамы, ищу информацию, спрашиваю аккаунт "ВКонтакте" или в "Одноклассниках". Бывает даже такое, что под милым предложением от женщины может скрываться другой заказ. Одного моего друга, занятого в этой сфере, однажды чуть не похитила семейная пара, подмешав что-то в напиток. Проснулся он в машине, когда его вывозили за пределы города. Благо, вовремя очнулся и огрел мужчину за рулем. С какой целью его "подпоили", неизвестно. И знать не особо хочется. Как-то приезжал к людям, которые нюхали кокаин и предлагали присоединиться. Если в квартире мне не нравится, я просто разворачиваюсь и ухожу. Я все-таки мужчина. Если бы на моем месте была девушка, ей было бы сложнее, - отметил он.

Как выяснилось, некоторые коллеги Олега оказывают услуги не только состоятельным женщинам, но и мужчинам, а также семейным парам. Их заработки составляют примерно 15 тысяч тенге в час и доходят до 1000 долларов в месяц. Занимающиеся проституцией молодые люди - это либо студенты, либо сотрудники различных компаний. В большинстве случаев они приходят в этот бизнес случайно и занимаются этим временно.

35-летний Арыстан получил медицинское образование, но зарабатывает на жизнь на протяжении вот уже пяти лет эскортом.

Я давно женат, у меня есть дети. Моя семья ничего не знает о том, как я зарабатываю деньги. Эскортом занялся, когда почувствовал неудовлетворенность. Моя жена - скромная, очень правильная. Я ее очень люблю, а она - меня. Разводиться и не думал. Мне всего лишь хотелось воплотить в жизнь свои фантазии, и постепенно я пришел к мысли о секс-работе. Публиковал объявления на разных сайтах знакомств и увидел, что мной интересуются, пишут. Со временем увлечение стало постоянной работой, - поделился мужчина.

Как признался несостоявшийся доктор, он предоставляет сексуальные услуги как девушкам, так и мужчинам.

Бывает, ко мне обращаются парни. На вид - обычные люди. Вы бы никогда не подумали, что они предпочитают в постели мужчин, изменяя своим женам. Просто мир такой, и все играют свои роли, носят маски. У меня много постоянных клиентов. Среди них достаточно и семейных пар, желающих скрасить свою серую семейную жизнь, и одиноких женщин. В среднем я зарабатываю около 1000 долларов в месяц. Но, конечно, бывает по-разному: то густо, то пусто. Зависит от времени года, зимой клиентов не так много. С ними я связываюсь по телефону, они узнают обо мне через общих знакомых. В основном они среднего возраста, 30–40 лет, но бывают и старше. Иногда меня вызывает пара. Однажды вызвал муж для своей жены. По телефону сказал, что хочет сделать супруге такой подарок. Мы договорились только на стриптиз. Все прошло хорошо, но после этого заказчики потребовали продолжения "банкета". Клиенты остались довольны, я к ним еще два раза ездил. Это как раз тот пример, когда происходят семейные кризисы. Люди не всегда знают, как понять друг друга, и вызывают меня, - рассказал Арыстан.

В истории его карьеры бывали также и анекдотичные случаи, когда клиенты вызывали его вовсе не для "спасения" брака или оказания интимуслуг. Однажды, приехав на вызов, он увидел немного расстроенную, нетрезвую женщину. Помимо нее в доме находились муж и сын, такие же нетрезвые. Завязался разговор. В беседе выяснилось, что женщина ведет свой бизнес и имеет некоторые проблемы. Так они говорили два часа, после чего она "продлила" разговор за деньги.

Пока я пил чай и слушал, сын и муж даже внимания на меня не обращали. Она там командир, содержит всю семью и делает, что хочет, - пояснил жиголо.

Отказываться от привычного способа заработка Арыстан не торопится. Признается, что пытался уйти из "дела", но его все тянет и тянет на новые приключения.

Таким образом, в наше время мужская проституция развивается быстрыми темпами. 13 октября в Талдыкоргане полицейские провели рейд и задержали сводницу, которая предоставляла парней для оказания интимных услуг.

Сегодня в различных странах мира отношение к самой проституции неодинаково. В одних она считается нормальным явлением и законным видом коммерческой деятельности, в других - правонарушением, в третьих - вообще преступлением Как утверждают практикующие психологи, многие парни и девушки, вступающие в интимную связь с незнакомыми людьми, делают выбор в пользу свободной любви по причине того, что в этом случае у них отпадает потребность производить хорошее впечатление. Зачем? Продолжать отношения и пытаться угодить друг другу они не намерены. Они просто заключили обоюдно выгодную сделку. Есть средства, есть товар. Так работает секс, купленный за деньги.

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