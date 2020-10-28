Медики Испании начали всеобщую национальную забастовку

Они требуют признать их заслуги.

Врачи и медсестры государственных больниц в Испании начали общенациональную забастовку с требованиями признать их заслуги во время первой волны коронавируса и улучшить сегодняшние условия труда, сообщает zakon.kz.

Как сообщает CentralAsia, из-за необходимости избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, в акции протеста перед парламентом в Мадриде приняли участие не больше 50 человек. При том, что, по данным Национальной конфедерации профсоюзов медработников (CESM), 85 % из 267 тысяч врачей и медсестер госсектора примкнули к этой первой за 25 лет забастовке.

- С самого начала мы делали все, что в наших силах, но со временем нас просили о все большем и большем, а никакой компенсации мы не видели. Я не имею в виду деньги, но стабильность и профессиональное признание. Сегодня наше беспокойство достигло предела, - педиатр из Мадрида Надя Гарсия.

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