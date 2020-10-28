Турция обвинила Charlie Hebdo за карикатуру на Эрдогана

Макрон поклялся, что Франция будет придерживаться своих светских традиций и законов, гарантирующих свободу слова.

Власти Турции обвинили французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo в "культурном расизме" из-за карикатуры на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь лидера Турции Фахреттин Алтун осудил "самую отвратительную попытку распространить свой культурный расизм и ненависть".

Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды! Charlie Hebdo только что опубликовала серию так называемых карикатур, полных презренных изображений нашего президента, - приводит слова пресс-секретаря South China Morning Post.

Карикатура от Charlie Hebdo появилась во время обостряющейся словесной войны между Эрдоганом, Макроном и другими европейскими лидерами после смерти французского школьного учителя Самюэля Пати. Учителя убил уроженец Чечни. Известно, что Пати показал ученикам карикатуру на Мухаммеда на уроке свободы слова.

Макрон поклялся, что Франция будет придерживаться своих светских традиций и законов, гарантирующих свободу слова, которые позволяют таким изданиям, как Charlie Hebdo, выпускать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Защита Макроном Charlie Hebdo и его недавнее замечание о том, что ислам во всем мире "находится в кризисе", побудили Эрдогана призвать турок бойкотировать французские продукты на фоне волны антифранцузских протестов в мусульманских странах.

Ранее во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встал на защиту ультраправого политика своей страны Герта Вилдерса после того, как Эрдоган подал на него в суд. Вилдерс поделился в Twitter карикатурой на турецкого президента в Османской шляпе в форме бомбы с зажженным фитилем.

У меня есть послание для президента Эрдогана, и это послание простое: в Нидерландах свобода выражения мнений является одной из наших самых высоких ценностей, - сказал Рютте.

Ранее европейские лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, защищали Макрона после того, как Эрдоган предположил, что ему нужно "психиатрическое лечение".

Это клеветнические комментарии, которые совершенно неприемлемы, особенно на фоне ужасного убийства исламистским фанатиком французского учителя Самюэля Пати, - заявил тогда пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

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