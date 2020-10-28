12 препаратов для лечения COVID-19 не хватает на складах "СК-Фармация"

Сейчас проводится процедура закупа 44 видов лекарств на сумму 8,2 млрд тенге.

На складах "СК-Фармация" отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лекарств для лечения коронавируса, сообщил на брифинге руководитель проекта "Астана – адалдық алаңы" Мирас Шекенов, передает корреспондент zakon.kz.

Осуществлен выездной мониторинг состояния резервного фонда запаса лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции в ТОО "СК-Фармация". В настоящее время осуществляется процедура закупа по 44 наименованиям лекарственных средств на сумму 8,2 млрд тенге для лечения порядка 60 000 пациентов в стационарах в месяц. Согласно справке "СК Фармации" неснижаемый запас лекарственных средств должен состоять из 44 позиций. Мониторинговой группой установлено, что на складе хранятся всего 32 наименований лекарственных средств. Отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лекарственных средств, а на 5 позиций лекарственных препаратов вообще отсутствуют договора поставки, — сообщил Шекенов на площадке "Antikor ortalygy".

Также, по его словам, мониторинговой группой установлено, что по нескольким позициям остаток не соответствует нормативу.

Хранящийся объем неснижаемого запаса лекарственных средств составлен в малом количестве и недостаточен для 6 регионов. На аптечном складе отсутствует должный контроль со стороны руководства ТОО "СК-Фармация", нет разграничителей между зонами хранения лекарственных средств, предназначенных для стационаров и неснижаемым запасом лекарственных средств. Таким образом, на складе имеется пересортица лекарственных средств, сформированного для неснижаемого запаса, — уточнил руководитель проекта.

На брифинге также сообщили, что в целях недопущения фактов розничной продажи продолжается сопровождение гуманитарной помощи со складов "СК-Фармация" в медицинские учреждения столицы.

На сегодняшний день из Грузии, Польши, Украины, Германии, России, Турции, Сербии, Мюнхена поступают противовирусные препараты, медицинские маски и перчатки, бесконтактные электронные термометры, сизы, аппараты ИВЛ, ПЦР тесты для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. Хочу напомнить, что в мониторинге по распределению гуманитарной помощи может принять любой желающий гражданин. Для этого необходимо направить заявку на WhatsApp - номер проекта "Астана – адалдық алаңы" + 7 775 160 5532, — заключил Мирас Шекенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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