Новое ужесточение карантина в Алматинской области

Объекты общепита будут закрыты на выходные.

В Алматинской области ужесточают карантин, передает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал главный санврач региона Ергали Сыдыманов.

С 7.00 часов 29 октября в Алматинской области продлевается карантин и вводятся некоторые дополнительные ограничения.

Так, лимит на количество посетителей в заведениях общепита сокращается с 50 до 30 посадочных мест. Поручено приостановление деятельности кафе, ресторанов, столовых, кофейн и т.д. при заполняемости больше 30 посадочных мест.

Помимо этого, если в предыдущем постановлении было прописано, что в заведениях общепита за одним столом должны сидеть не более 4-6 человек, то теперь указано "не больше 4 человек". Время работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) остается прежним: с 9 утра до 22.00. Но в новом постановлении указано, что работать они могут только в будние дни. В выходные и праздничные дни объекты общепита могут работать только на доставку.

Также запрещена работа всех дошкольных организаций, за исключением дежурных групп в количестве до 15 человек.

Закрывают бассейны, вне зависимости от места расположения.

Остается запрет на перемещение более трех человек, за исключением членов одной семьи, а также ограничение на выход на улицу граждан старше 65-лет.

Сокращается лимит на заполняемость спортобъектов (фитнес центров, тренажерных залов (центров) - с 50% до 30%.

Разрешаются спортивные тренировки для национальных сборных и клубных команд. Проведение чемпионатов РК и республиканских соревновний, без зрителей.

В выходные и праздничные дни будет приостанавливаться работа ТРЦ, торговых объектов, площадью более 2 тыс. кв.м. За исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов и аптек. Остается запрет на работу в выходные и праздники для непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

Теперь госорганы (организации, предприятия), а также субъекты предпринимательства независимо от форм собственности, функционирующие на время карантинных мер, должны перевести не 50%, а 60% сотрудников в дистанционный режим работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

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